Политика2017-01-28Бунт «лавочников»530Лавочниками обозвал губернатор А.Ю.Дрозденко часть депутатов города Всеволожска, которые решили дестабилизировать обстановку в муниципальном образовании города.Ну, можно назвать еще их купцами. Так величает себя председатель Всеволожского райпо депутат С.В.Богдевич... Экономика2016-12-04Кто платит нам пенсию?1290После выборов мы поехали к бабушке в гости.– Ты, – говорю, – бабушка, за кого голосовала?– Да как же, – удивляется. – Кто мне пенсию плотит, за того и голосовала. За «Единую Россию». Общество2016-12-12Проверки на порогах1210Жалобы жильцов на работу управляющих компаний стали причиной отзыва у них лицензии. Такого в России еще не было - это первые два случая со времен введения механизма лицензирования... ЖКХ2016-12-12Благоустройство по снегу1440Подрядчики, с которыми администрация Всеволожска заключила контракт по благоустройству улиц и дворовых территорий в этом году, ведут ремонтные работы буквально в снегу... Коррупция?2016-12-10«Северный вальс» продолжается3340«Компания «Петрострой» возобновила продажи в жилом комплексе «Северный вальс», который возводится во Всеволожске. Продажи в жилом комплексе были открыты ранее, но их пришлось приостановить в конце лета... Самые читаемые статьиХватательный рефлексУголовная ответственность за «резиновые квартиры»Счетчики могут установить бесплатноОчередная сделкаОстановите уничтожение лесов!